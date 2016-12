Wall Street - Stocks to watch 12 novembre

* WAL-MART STORES (WMT.N: Quotazione) ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione delle attività ordinarie in crescita a 0,84 dollari rispetto ad attese per 0,81 e ha alzato il range della guidance per l'eps dell'intero anno a 3,57-3,61 dollari da 3,50-3,60. Per il quarto trimestre Wal-Mart stima un utile per azione da attività ordinarie tra 1,08 e 1,12 dollari rispetto a stime medie degli analisti di 1,12. Il titolo perde lo 0,7% nel preborsa dopo la diffusione dei risultati.