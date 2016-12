Wall Street - Stocks to watch dell'11 maggio

NEW YORK, 11 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

Titoli bancari sotto pressione in Asia e in Europa, dopo che, la settimana scorsa, gli stress test sugli istituti Usa hanno fornito indicazioni meno preoccupanti di quanto si temesse, portando a un rally del settore a livello mondiale.

Prese di beneficio a parte, il mercato ha cominciato a penalizzare le banche costrette ad aumenti di capitale in seguito agli stress test: US BANCORP (USB.N: Quotazione), che ha varato un'offerta di azioni per 2,5 miliardi di dollari, scende del 5,8% nelle contrattazioni di pre-market, mentre CAPITAL ONE FINANCIAL (COF.N: Quotazione), che ha annunciato un'offerta di 56 milioni di titoli (1,75 miliardi di dollari), perde il 6,8%.