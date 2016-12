Wall Street - Stocks to watch dell'11 febbraio

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono leggermente negativi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza dopo il tracollo di ieri.

I derivati hanno cambiato direzione dopo che Research In Motion ha aggiornato le previsioni su clienti e risultati finanziari.

Sul fronte macroeconomico, l'agenda prevede i dati sulla bilancia commerciale di dicembre, con stime di surplus in contrazione (a 36 da 40,44 miliardi di dollari), e sul budget di gennaio, con attese di deficit di 78 miliardi rispetto a un surplus di 17,84 miliardi di un anno prima.

I titoli in evidenza oggi:

* RESEARCH IN MOTION RIMM.O, la società che produce il BlackBerry, ha aggiornato le previsioni sui clienti, dicendo che le sottoscrizioni nel quarto trimestre dovrebbero essere del 20% superiori alle stime precedenti. Il gruppo ha confermato la guidance sul quarto trimestre, aggiungendo, però, che il margine lordo e l'utile per azione si attesteranno nella parte bassa della forchetta. Il titolo Research In Motion perde il 3,6% nelle contrattazioni di pre-market.