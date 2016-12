BORSA USA passa in negativo con petroliferi, ritracciano banche

NEW YORK, 11 marzo (Reuters) - L'azionario Usa perde terreno negli scambi pomeridiani con i principali indici di borsa che passano in territorio negativo appesantiti dai titoli petroliferi in calo sulla discesa delle quotazioni del greggio.

I finanziari si indeboliscono in un mercato nervoso per l'incertezza sui tempi del piano di Washington per ripristinare la fiducia nel sistema bancario.

In vista del meeting G20 in Gran Bretagna, il segretario del Tesoro Usa, Timothy Geithner, ha detto di ritenere che i paesi del Gruppo dei Venti debbano aumentare le misure di sostegno all'economia e fornire una risposta globale alla crisi che sembra essersi acutizzata.

Intorno alle 19,25 italiane il Dow Jones .DJI segna un calo dello 0,66%, l'S&P 500 dello 0,61%, mentre il Nasdaq .IXIC arretra di un frazionale 0,01%.

Annulla i forti guadagni dell'avvio e passa in terreno negativo l'indice dei finanziari .GSPF in calo dello 0,2% con Bank of America (BAC.N: Quotazione) in flessione di oltre due punti percentuali mentre Citigroup (C.N: Quotazione) si mantiene tonica ma frena i guadagni a +2%.