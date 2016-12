BORSA USA tonica con società legate a materie prime, male Boeing

NEW YORK, 11 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso rialzo, sostenuti dai titoli delle società legate alle materie prime.

Bene i finanziari. Bank of America (BAC.N: Quotazione) balza di quasi il 10% dopo che Kbw ne ha incrementato rating e target price. Regions Financial Corp (RF.N: Quotazione) e Fifth Third Bancorp (FITB.O: Quotazione) beneficiano del miglioramento dei giudizi deciso da Goldman Sachs e guadagnano, rispettivamente, l'11% e oltre il 7%.