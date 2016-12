BORSA USA, indici in calo dell'1% su dati scorte e vendite Usa

NEW YORK, 10 agosto (Reuters) - Wall Street si muove in territorio negativo nei primi scambi, appesantita da da dati che hanno mostrato scorte e vendite all'ingrosso Usa in calo oltre le attese in giugno. Alcuni downgrade nel settore bancario hanno anche spinto a forti vendite di finanziari.

Gli investitori si mantengono prudenti prima di conoscere i risultati della riunione di politica monetaria della Fed che terminerà domani. Occhi puntati in particolare alle indicazioni che la banca centrale vorrà dare riguardo alla sua strategia per l'uscita dalla crisi. Secondo gli analisti è improbabile però che la Fed decida di alzare i tassi di interesse.

Prima dell'avvio dei mercati il dipartimento del Lavoro Usa ha annunciato una crescita del 6,4% della produttività nel trimestre appena concluso, ai massimi da quasi sei anni. Anche il costo del lavoro nel periodo è calato in maniera superiore alle attese. I dati hanno però avuto un impatto limitato sui listini.

Cit Group (CIT.N: Quotazione) cede il 22,97% dopo l'annuncio di brutti dati trimestrali. Il gruppo specializzato nel credito alle Pmi ha dichiarato che depositerà i bilanci se non riuscirà a convertire il proprio debito o non troverà una forma di accordo finanziario per le sue passività.

In calo di oltre il 12% l'assicurativo Mbia (MBI.N: Quotazione) dopo che JP Morgan ha abbassato il giudizio a "underweight" da "neutral".

JP Morgan Chase (JPM.N: Quotazione) cede il 2,11% a 41,79 nonostane Robert W. Baird abbia alzato il target price della banca a 50 dollari da 42, dicendo che sarà la prima a registrare utili normalizzati.

Guadagna lo 0,78% a 16,78 dollari Bank of America (BAC.N: Quotazione) dopo che ieri un giudice federale ha rifiutato di approvare l'accordo tra la Sec e la banca relativo al versamento di bonus per 5,8 miliardi di dollari a dei dipendenti Merril Lynch.

BP (BP.N: Quotazione) (BP.L: Quotazione) e Martek Biosciences MATK.O hanno annunciato oggi di stretto un accordo per studiare l'impiego delle alghe per trasformare lo zucchero in biodisel. BP contribuirà al progetto con 10 millioni di dollari. I titoli cedono rispettivamente lo =,62% e lo 0,17% a New York.