Borsa Usa negativa su timori raccolta banche, tiene Nasdaq

NEW YORK, 11 maggio (Reuters) - Viaggiano in deciso ribasso gli indici di Wall Street, mentre gli investitori si prendono una pausa dopo il rally delle ultime sedute. Torna intanto a prevalere il clima di incertezza a fronte dei piani di aumento di capitale delle principali banche volti a rimborsare gli aiuti pubblici.

U.S. Bancorp (USB.N: Quotazione) ha annunciato l'emissione di nuove azioni ordinarie per 2,5 miliardi di dollari, mentre il gruppo Capital One Financial (COF.N: Quotazione) prevede l'offerta di 56 milioni di nuovi titoli ordinari.