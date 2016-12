BORSA USA - Indici poco mossi dopo cinque giorni di rialzi

NEW YORK, 11 settembre (Reuters) - La borsa Usa oscilla intorno alla parità dopo cinque sedute consecutivi di rialzi. Gli indici si erano orientati più decisamente in positivo dopo i dati sulla fiducia dei consumatori americani che a settembre sono risultati al massimo da tre mesi.

Tra i titoli in evidenza balza di oltre l'8% Motorola <MOT.N dopo l'annuncio di un nuovo modello di telefono, chiamato Cliq, sviluppato in collaborazione con Google (GOOG.O: Quotazione ), che potrebbe rafforzare il business.

Avanza Garmin (GRMN.O: Quotazione ), che produce navigatori satellitari, dopo che Banc of America-Merryll Lynch ha migliorato il giudizio a "buy" da underperform", citando il miglioramento del segmento relativo alla componentistica auto.

Balza del 4,5% FedEx (FDX.N: Quotazione ) dopo aver annunciato che gli utili del trimestre in corso e dei prossimi trimestri miglioreranno grazie alla ripresa economica e all'andamento dei prezzi del carburante.

Nel settore trasporti, avanza del 2,35% Delta Airlines (DAL.N: Quotazione ) su indiscrezioni stampa di colloqui in corso con Japan Airline (JAL) 9205.T per acquisirne una quota di maggioranza.

In denaro anche la casa farmaceutica Delcath Systems (DCTH.O: Quotazione ) che ha annunciato l'ok di una commissione di esperti al proseguimento della fase III di test per un farmaco antitumorale.

Vola del 25% Speedus SPDE.O dopo che la controllante Density Dynamics ha detto di aver firmato un accordo con Graphay Inc per sviluppare canali di distribuzione in India.