Wall Street rimbalza su speculazioni intervento Stato per Lehman

NEW YORK, 11 settembre (Reuters) - La borsa Usa rimbalza dai minimi di seduta grazie all'alleggerirsi delle perdite sui titoli finanziari, mentre gli investitori scommettono in un intervento statale per stabilizzare la travagliata banca d'investimento Lehman Brothers LEH.N. "Si specula sull'ipotesi che le autorità possano mettere a punto un piano per Lehman. Potrebbe farsi avanti il Tesoro, riunire un gruppo di persone durante il week-end e dare l'annuncio lunedì", ragiona un trader, precisando però che si tratta solo di speculazioni.