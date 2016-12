Wall Street - Stocks to watch dell'11 agosto

NEW YORK, 11 agosto (Reuters) - Segno più per i futures azionari americani, che lasciano intendere un avvio di ottava positivo per la borsa statunitense.

Intorno alle 13,30 italiane, il derivato sull'S&P 500 SPU8 guadagna 1,80 punti (+0,14%), quello sul Nasdaq NDU8 5,50 punti (+0,29%) e il contratto a settembre sul Dow Jones DJU8 14 punti (+0,12%). Venerdì scorso i principali indici azionari Usa hanno chiuso in netto rialzo, favoriti dal brusco calo del prezzo del greggio.

Un po' di sostegno al mercato azionario dovrebbe arrivare dal dollaro, che in Asia ha toccato i massimi di quasi sei mesi contro l'euro, mentre le quotazioni dell'oro nero Usa, seppur in rialzo di circa un dollaro il barile, si mantengono oltre 30 dollari al di sotto del massimo storico di 147,90.

Con un'agenda macro priva di appuntamenti di rilievo, gli occhi degli investitori saranno puntati sul versante societario. Al centro della scena ci saranno ancora una volta i due pilastri del finanziamento immobiliare FREDDIE MAC FRE.N e FANNIE MAE FNM.N, dopo che Friedman ha quasi dimezzato il prezzo obiettivo di quest'ultimo in seguito alla presentazione, venerdì scorso, dei conti trimestrali.

I titoli in evidenza oggi:

* Friedman ha tagliato il prezzo obiettivo di FANNIE MAE FNM.N a 6 dollari da 11, confermando il rating "underperform". La decisione riflette le pressioni costanti che le perdite sul versante del credito esercitano sul capitale. L'analista Paul Miller ritiene che Fannie abbia bisogno di un aumento di capitale dell'ordine di 5-10 miliardi di dollari per rafforzare il suo bilancio di esercizio in vista di perdite future e in modo da essere in grado di fornire liquidità al mercato dei mutui. Al termine degli scambi di venerdì il titolo quotava 9,05 dollari.

* FREDDIE MAC FRE.N - Per l'intero esercizio 2008 Lehman prevede una perdita per azione di 2,88 dollari, una cifra superiore alla precedente stima per un rosso di 2,20 dollari. Venerdì scorso la banca d'affari ha rivisto al ribasso il prezzo obiettivo della società a 20 dollari da 45, confermando la raccomandazione "overweight". Il titolo ha archiviato la seduta di venerdì a 5,90 dollari.