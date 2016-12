BORSA USA -Indici in rialzo in Veterans Day, occhi a trimestrali

NEW YORK, 11 novembre (Reuters) - I listini di Wall Street hanno rinnovato i massimi di 13 mesi, con l'unica eccezione del Nasdaq, sulla scia dei risultati economici arrivati dalla Cina. In una seduta con attività ridotta a causa della chiusura del secondario e degli uffici governativi per il 'Veterans Day', particolare attenzione hanno ricevuto le nuove rassicurazioni di diverse autorità della Federal Reserve. Il costo del denaro resterà ai minimi fino al 2010 inoltrato, hanno tranquillizzato.