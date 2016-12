Wall Street - Stocks to watch dell'11 novembre

NEW YORK, 11 novembre (Reuters) - I futures sugli indici della borsa Usa indicano un avvio in calo per l'azionario oltreoceano, a causa dei rinnovati nuovi timori innescati da dati deboli dell'economia cinese e dai profitti societari, dopo che Starbucks ha annunciato profitti al di sotto delle stime.

* Starbucks (SBUX.O: Quotazione ) ha tagliato i propri piano per aprire nuove caffetterie all'estero, riducendo le stime per il 2009.

* American Express (AXP.N: Quotazione) sotto i riflettori dopo che la società ha annunciato di avere avuto il via libera per trasformarsi in una holding bancaria, in modo da ridurre i costi dei prestiti e avere più accesso ai soldi dello stato. Continua...