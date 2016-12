BORSA USA - Estende risalita grazie a dati Cina, commenti Fed

NEW YORK, 11 novembre (Reuters) - Si portano sui massimi intraday con un progresso intorno al punto percentuale gli indici azionari Usa, premiati dal clima di ottimismo seguito agli ultimi dati macro cinesi e alle più recenti dichiarazioni di diversi banchieri centrali che fanno presagire il permanere del costo del denaro sui minimi storici.

La produzione industriale cinese ha visto il mese scorso il massimo da agosto 2008, a segnale di come per la terza economia mondiale sia da considerare definitivamente superata la fase più acuta della crisi.

Intervenuti ieri, una serie di esponenti di Federal Reserve hanno spiegato che l'elevato tasso di disoccupazione e la fiducia dei consumatori ancora tiepida renderanno la ripresa economica debole e accidentata, cementando la prospettiva che i tassi di interesse non vengano ritoccati al rialzo almeno fino al 2010 inoltrato.

"Il mercato non accenna a ritracciare nonostante il rally delle prime sedute della settimana dal momento che la Fed continua ad assicurare che i tassi rimarranno bassi per un periodo prolungato" osserva Bruce Bittles, chief investment strategist di Robert W. Baird & Co.