BORSA USA positiva con banche grazie a commenti Geithner

NEW YORK, 11 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è positivo in mattinata e l'S&P 500 .SPX sta mettendo a segno la prima serie di due rialzi consecutivi in un mese con gli investitori che continuano a sperare che Washington possa ripristinare la fiducia nelle banche rilevando gli asset in perdita.

Ieri, a mercati chiusi, il ministro del Tesoro Timothy Geithner ha dichiarato che intende spingere le banche a pulire u propri bilanci dagli asset tossici e che lavorerà velocemente per mettere a punto una strategia di finanziamento per le vendite degli asset in perdita.

Il Dow Jones .DJI sale dello 0,66%, il Nasdaq .IXIC dell'1,58%, l'S&P 500 dell'1,04%.

I bancari fanno la parte del leone con l'indice dei finanziari .GSPF che balza del 3,35% e rialzi consistenti per Bank of America (BAC.N: Quotazione) e Citigroup (C.N: Quotazione), già ieri protagoniste in positivo.

Tra i tecnologici Apple (AAPL.O: Quotazione) balza del 5% dopo l'upgrade di Hewlett-Packard (HPQ.N: Quotazione) da parte di Ubs.