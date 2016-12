BORSA USA giù, timori su decumulo scorte, stato di salute banche

NEW YORK, 11 agosto (Reuters) - Wall Street cede oltre l'1%, sulla base di una diffusa incertezza circa le prospettive di uscita dall'attuale crisi economica.

Intorno alle 18,45 il Dow Jones .DJI è in calo dell'1%, l'indice dei titoli tecnologici Nasdaq .IXIC dell'1,24% e l'S&P 500 dell'1,24%.

Lo studio di Rochdale Securities colpisce i listini del settore bancario. Perdono il 5,3% Citigoup, il 3,4% JP Morgan Chase (JPM.N: Quotazione ) e il 3,9% Bank of America (BAC.N: Quotazione ), su cui pende anche una decisione del giudice federale a proposito delle lacune nelle informazioni fornite agli investitori durante l'operazione di fusione con Merrill Lynch.

Cade del 10,1% Zion Bancorp, dopo che Miller Tabak ne ha tagliato il price target, mentre lascia sul terreno il 22% Cit Group (CIT.N: Quotazione) dopo aver dichiarato che ricorrerà alla procedura fallimentare se non dovesse riuscire a reperire nuove fonti di finanziamento per il debito in scadenza.