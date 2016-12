BORSA USA - Indici negativi scia greggio, prese beneficio

NEW YORK, 11 settembre (Reuters) - La borsa Usa è negativa sui minimi trascinata dalle azioni del settore energia che hanno seguito i future sul greggio.

Dopo cinque sedute consecutive al rialzo gli investitori hanno preferito stare in seconda linea, favorendo così le prese di beneficio, in vista del fine settimana.

FedEx (FDX.N: Quotazione ) ha detto che gli utili nel primo e secondo trimestre saranno superiori alle previsioni. Ha citato le prospettive dei prezzi del carburante e la "continua modesta ripresa dell'economia globale". Il titolo sale del 5,6%. In rialzo del 3,7% la concorrente UPS (UPS.N: Quotazione ).

"La notizia di FedEx è un segno molto positivo. E' un'altra società che sta facendo un buon lavoro nella gestione dei costi", dice David Katz, responsabile degli investimenti di Matrix Asset Advisors a New York.

Balza del 7% Motorola MOT.N dopo l'annuncio di un nuovo modello di telefono, chiamato Cliq, sviluppato in collaborazione con Google (GOOG.O: Quotazione ), che potrebbe rafforzare il business.

Sale del 28% Speedus SPDE.O dopo che la controllante Density Dynamics ha detto di aver firmato un accordo con Graphay Inc per sviluppare canali di distribuzione in India.