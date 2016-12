BORSA USA incerta, pesa rialzo greggio, balza Citi

Tra i titoli in movimento Citigroup (C.N: Quotazione), premiata dal mercato con un +4,7% a 3,56 dollari in concomitanza dell'avvio del riacquisto di azioni per 58 miliardi dal governo, in un piano di progressiva restituzione degli aiuti di stato ottenuti nell'ambito del programma Tarp. Al Tesoro Usa resta però ancora in mano una quota del 34% nella banca.