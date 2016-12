BORSA USA peggiora dopo dato Michigan, tiene Nasdaq

NEW YORK, 10 luglio (Reuters) - Peggiora la borsa Usa dopo il dato sulla fiducia dei consumatori elaborato dall'Università del Michigan che mostra un calo a luglio più marcato del previsto.

Intorno alle 16,40 il Dow Jones .DJI cede lo 0,57%, lo Standard & Poor's 500 .SPX perde lo 0,42% mentre il Nasdaq Composite .IXIC, dopo un breve passaggio in negativo, sale dello 0,08%.

Debole JP Morgan Chase (JPM.N: Quotazione), che ha chiesto al Tesoro di mettere in asta i warrant emessi quando ha ricevuto i fondi federali per 25 miliardi di dollari, non avendo trovato il modo, finora, di definire il prezzo di questi titoli.