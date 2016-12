Wall Street - Stocks to watch del 10 giugno

NEW YORK, 10 giugno (Reuters) - Sono tutti in rialzo i futures sugli indici di Wall Street mentre il greggio CLc1 avanza spedito sopra i 71 dollari il barile.

Intorno alle 13 il futures sull'indice S&P 500 SPc1 è in rialzo dell'1,5%, quello sul Dow Jones DJc1 dell'1,33%, mentre il derivato sul Nasdaq 100 NDc1 sale dell'1%.

Dai minimi storici dello scorso marzo, il Dow è salito del 35,4% e l'S&P del 41,3%. Da inizio anno il Dow risulta in calo dello 0,2% e l'S&P in rialzo del 4,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il colosso del Dow HOME DEPOT (HD.N: Quotazione) ha presentato le sue linee guida e ha aggiornando le stime di Eps per il 2009, che ora vede in flessione del 20-26% per le attività ordinarie su base comparabile; confermati i target di vendite (-9% circa). Nel preborsa il titolo sale del 3,5%.