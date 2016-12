BORSA USA, si accentua calo su realizzi, attesa per riunione Fed

NEW YORK, 10 agosto (Reuters) - Si fa più accentuata la tendenza ribassista a Wall Street, con gli investitori che passano all'incasso dopo il lungo rally culminato venerdì scorso nei massimi dell'indice S&P 500 .SPX degli ultimi 10 mesi, sull'entusiasmo per i numeri sulla disoccupazione migliori delle previsioni.

"Oggi è una giornata in cui prevalgono i realizzi, dopo due mesi veramente buoni" dice Chad Morganlander, portfolio manager di Stifel, Nicolaus & co. nel New Jersey.

Prima del deciso ripiego, l'indice Dow Jones .DJI aveva registrato un breve rialzo.

Alle prese di beneficio si somma l'incertezza per le decisioni che la Fed prenderà nel corso della riunione in agenda nei prossimi due giorni.

La cosa più probabile è che la banca centrale americana confermi i tassi attuali prossimi allo zero, dando anche il via libera all'ultima tranche del piano di acquisto di 300 miliardi di dollari in Treasuries, prevista per settembre. Dopo le buone notizie dal mercato del lavoro però, c'è chi teme un più rapido rientro a politiche monetarie più restrittive.

Le azioni di Freddie Mac FRE.N volano a +77% a 1,32 dollari, dopo la notizia di venerdì sera che il colosso dei mutui ha chiuso il suo primo trimestre in attivo in due anni. In precedenza, il titolo era arrivato a guadagnare quasi il 100%, con un massimo di 1,41 dollari.

Barnes & Noble (BKS.N: Quotazione) balza del 5,9% dopo l'annuncio della possibile acquisizione della catena di librerie universitarie Barnes & Noble College Booksellers per 596 milioni di dollari. L'operazione alzerà l'utile per azione tra il 30 e il 35% all'anno, secondo stime della società.

Corre anche SL Green Realty (SLG.N: Quotazione), a +6,1% dopo l'annuncio della vendita di una quota da oltre 500 milioni di dollari in un grattacielo destinato ad uffici a Manhattan.