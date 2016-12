BORSA USA - Annulla rialzi dopo nuovi massimi intra-day 13 mesi

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street restano esitanti, facendo seguire un rapido ritracciamento a un effimero rally che aveva portato i listini a ritoccare i massimi intra-day degli ultimi 13 mesi.

Guadagna quasi il 4% Aig (AIG.N: Quotazione ), dopo il giudizio fiducioso di Moody's sulla capacità del colosso assicurativo di rimborsare il prestito del governo e gran parte della partecipazione pubblica in azioni privilegiate.

Tra i titoli in evidenza, Sprint Nextel (S.N: Quotazione), leader della telefonia mobile negli Stati Uniti, cede oltre il 3%, dopo il rally di ieri sull'annuncio del piano di tagli pari al 6% della forza lavoro nel trimestre in corso. Corre a +3% la sua concorrente Clearwire CLWR.O dopo l'annuncio di un aumento di capitale sottoscritto dagli attuali azionisti da 1,56 miliardi di dollari per la realizzazione di una rete wireless ad alta velocità.