BORSA USA, indici rallentano su prese di profitto, attesa Fed

NEW YORK, 10 agosto (Reuters) - Wall Street, in lieve ribnasso nella prima parte della seduta odierna, prende respiro dopo il massimo da 10 mesi toccato venerdì sulla scia di dati relativi ai disoccupati migliori delle stime.

I mercati restano in attesa delle decisioni che la Fed prenderà in tema di politica monetaria nella riunione in agenda nei prossimi due giorni.

"Ci troviamo nel mezzo di una seduta caratterizzata da prese di profitto, dopo una forte crescita dei listini. D'altronde il mese di settembre, statisticamente il peggiore per l'equity, si avvicina", commenta Arthur Hogan, analista di Jefferies & Co.

Al termine della riunione di politica monetaria, in programma per martedì e mercoledì, la Fed probabilmente manterrà invariati i tassi di interesse. La banca centrale dovrebbe anche dare il via all'ultima tranche, prevista per settembre, del programma di acquisto di Treasuries da 300 miliardi avviato a marzo scorso.

Tra i titoli in evidenza Barnes & Noble BSK.N balza dell'11,9% a 26,89 dollari dopo l'annuncio della possibile acquisizione di Barnes & Noble College Booksellers per 596 milioni di dollari. L'operazione alzerà l'utile per azione tra il 30 e il 35% all'anno, secondo stime della società.

McDonald's (MCD.N: Quotazione) è in progresso dell'1,72% a 56,14 dollari dopo l'annuncio di vendite a luglio in progresso del 4,3% a livello globale e del 2,6% nei soli Stati Uniti.

Boeing (BA.N: Quotazione) cede quasi il 2% nonostante abbia ottenuto una commessa da 1,15 miliardi di dollari dal governo canadese per 15 elicotteri CH-47F Chinook. La consegna è prevista tra il 2013 e il 2014.

Male anche Eli Lilly (LLY.N: Quotazione), che cede oltre il 3% dopo che Goldman Scahs ha rivisto il giudizio a "sell" da "neutral" e ha messo il titolo nella sua conviction sell list relativa ai titoli americani, dicendo che i fondamentali di lungo termine dell'azienda farmaceutica sono a rischio.