Wall Street - Stocks to watch del 10 febbraio

* La Kuwait Investment Authority (Kia) potrebbe considerare l'idea di appoggiare più convintamente l'offerta d'acquisto di DOW CHEMICAL (DOW.N: Quotazione) sulla concorrente ROHM AND HASS ROH.N. E' quanto scrive il Financial Times. Nel luglio scorso, Dow avva annunciato l'acquisizione di Rohm and Haas per 15,3 miliardi di dollari, ma il mese scorso il deal è andato a rischio naufragio per via della decisione del Kuwait di ritirarsi da una joint venture che avrebbe consentito a Dow di incassare 7,5 miliardi di dollari. Dow avrebbe ottenuto 3 miliardi da Warren Buffett e 1 miliardo da Kia. Secondo il quotidiano britannico, Kia potrebbe aggiungere altri fondi per aiutare Dow a completare l'acquisizione. Continua...