BORSA USA - Listini in negativo, investitori premiano difensivi

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - Seduta fiacca per i listini di Wall Street all'indomani del massimo di 13 mesi toccato dal Dow Jones.

In tutta la mattina americana gli indici sono rimasti a cavallo dello zero, uscendo e rientrando in territorio negativo. Ne hanno approfittato i titoli difensivi: le società legate alla sanità e ai prodotti al consumo sono riuscite ad avere la meglio, con gli investitori restii a mettere in atto acquisti aggressivi su titoli ciclici.