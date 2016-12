Wall Street - Stocks to watch del 10 novembre

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - All'indomani del rialzo dei listini ai massimi di 13 mesi, i futures sugli indici di Wall Street puntano su un'apertura debole della borsa americana.

A dare indicazioni al mercato, in assenza di dati macro e trimestrali importanti, saranno le dichiarazioni dei vari esponenti della Federal Reserve che potrebbero dare nuovi attesi indizi sui tempi di attuazione dell'exit strategy dalle misure straordinarie. Il G20 del fine settimana ha però tranquillizzato gli operatori: i governi non ritireranno gli aiuti fino a quando la ripresa non si sarà consolidata. Sul fronte governativo, inoltre, il presidente della Commissione bancaria del Senato Cristopher Dodd dovrebbe pubblicare l'attesa bozza sulla riforma di supervisione bancaria.