Wall Street - Stocks to watch del 10 novembre

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - I futures sugli indici della borsa Usa indicano un avvio in rialzo per l'azionario oltreoceano dopo che la Cina ha annunciato un pacchetto di incentivi all'economia da 600 miliardi di dollari.

In assenza di dati macro, l'attenzione degli investitori si concentra su AIG (AIG.N: Quotazione) che ha annunciato una perdita del terzo trimestre di 9,05 dollari per azione, mentre la Fed ha rivisto con il governo Usa il piano di sostegno alle compagnie assicurative in difficoltà e il Tesoro comprerà 40 miliardi di dollari di nuove azioni privilegiate di AIG. Nel preborsa le azioni della compagnia balzano del 23%.

Alle 13,15 italiane il futures sul Dow Jones DJc1 guadagna 184 punti, quello sull'S&P 500 SPc1 di 19,7 punti, quello sul Nasdaq NDc1 di 28,75 punti.

Tra i titoli in evidenza:

* JP Morgan ha peggiorato le stime sugli utili di GM (GM.N: Quotazione) e FORD (F.N: Quotazione) assegnando "overweight" alla prima e "neutral" alla seconda. Secondo il broker GM chiuderà il 2008 con liquidità per 12,6 miliardi, mentre Ford brucerà 18 miliardi di cash operativo nel 2008 e 12 miliardi nel 2009.

* NORTEL NT.N annuncia un trimestre in profondo rosso e 1.300 licenziamenti.

* BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) ha raggiunto un accordo per prendersi in carico 16,6 miliardi di debiti e garanzie di Countrywide, acquistata in luglio.