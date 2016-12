Wall Street - Stocks to watch del 29 luglio

NEW YORK, 29 luglio (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street sono in lieve rialzo facendo presagire una partenza positiva di Wall Street, l'indomani del forte calo registrato ieri.

A orientare gli investitori saranno anche altre trimestrali di società dell'S&P 500 .SPX, che includono big settoriali come McGraw-Hill MHP.N, United States Steel Corp (X.N: Quotazione), Viacom VIA.N, Colgate-Palmolive (CL.N: Quotazione), Northrop Grumman Corp (NOC.N: Quotazione), Electronic Arts ERT.N e Waste Management Inc WMI.N. Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 SPU8 è in rialzo dello 0,38%, il derivato sul Nasdaq NDU8 guadagna lo 0,37%, mentre il contratto a settembre sul Dow Jones DJU8 sale dello 0,26%.