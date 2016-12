Borsa Usa in forte rialzo trascinata da bancari, Textron +53%

NEW YORK, 9 aprile (Reuters) - L'attesa delle vacanze pasquali porta ottimismo sui mercati americani: i listini avanzano in forte rialzo trascinati dal settore bancario dopo che Wells Fargo (WFC.N: Quotazione ) ha anticipato che chiuderà il primo trimestre con utili sopra le attese.

Wells Fargo sale del 27%, premiata dalla previsioni su un utile di circa 3 miliardi di dollari nel primo trimestre e ricavi per 20 miliardi di dollari.

Considerando l'importanza dell'andamento degli istituti finanziari sul morale della borsa, aiuta anche l'articolo del New York Times secondo cui tutte le 19 banche sottoposte a 'stress test' dal governo hanno superato la prova, nonostante alcune delle più grandi dovranno probabilmente ricorrere a nuovi aiuti statali.

E' un giorno da ricordare anche per il conglomerato tecnologico Textron (TXT.N: Quotazione), padre degli elicotteri Bell, in rialzo di oltre il 53% a 13,95 dollari sulle voci, riportate da un quotidiano del Kuwait, di una possibile Opa da parte di un consorzio di società mediorientali. La società non ha commentato.