BORSA USA rallenta rispetto all'avvio, bene Alcoa dopo trimestre

NEW YORK, 9 luglio (Reuters) - Wall Street rallenta un po' il passo rispetto all'avvio ma resta in territorio positivo.

Gli investitori restano cauti in attesa di nuove indicazioni dalla stagione delle trimestrali iniziata ieri e vanno alla ricerca di temi che possano spingere il mercato all'insù. Questo malgrado il buon dato sui sussidi di disoccupazione settimanali ai minimi da gennaio.

La farmaceutica Merck (MRK.N: Quotazione ) cede il 4%. La società ha annunciato di aver acquisito i diritti esclusivi per lo sviluppo e la commercializzazione di un farmaco anti-coagulante usato nella prevenzione dell'infarto.

SunTrust Banks (STI.N: Quotazione) sale di oltre il 3% dopo essere stata avviata con "neutral" dall'analista Richard Bove di Rochdale Securities. In particolare l'analista scrive nel suo studio che SunTrust sopravviverà come banca indipendente anche se "un merger con BB&T (BBT.N: Quotazione) non può essere scartato".