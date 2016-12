RPT - Wall Street - Stocks to watch del 9 ottobre

NEW YORK, 9 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici Usa sono in territorio positivo facendo presagire un avvio al rialzo di Wall Street. A tirare su gli indici i risultati di Ibm superiori alle stime che fanno escludere un contagio della crisi a tutti i settori.

Ieri gli indici delle borse Usa sono scesi per la sesta seduta consecutiva, nonostante il taglio dei tassi coordinato a livello globale, che non ha rimosso i timori di una recessione mondiale.

Il segretario del Tesoro, Henry Paulson, ha detto ieri che la recente legge approvata dal Congresso gli riconosce un'ampia autorità per iniettare capitale nel sistema bancario e non è escluso un ingresso del Tesoro Usa nelle banche, qualora fosse necessario.

Fra i dati macroeconomici attesi oggi, la richiesta dei sussidi di disoccupazione settimanale, con le stime in calo a 478mila da 497mila (14,30) e scorte e vendite all'ingrosso ad agosto (16,00), viste in crescita dello 0,5% rispetto al balzo dell'1,4% a luglio.

Attorno alle 13,50 italiane, il futures sullo S&P 500 SPZ8 sale dell'1,58% il derivato sul Nasdaq NDZ8 avanza del 2,27% e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJZ8 è in rialzo del 2,02%.

I titoli in evidenza oggi:

* Il gigante del petrolio Chevron (CVX.N: Quotazione) annuncerà i risultati trimestrali oggi. Le attese sono per un utile per azione di 3,24 dollari da 1,94 dollari dell'anno precedente. Sebbene il prezzo del petrolio sia sceso da luglio, si è comunque mantenuto molto elevato nel periodo preso in esame rispetto all'anno precedente. Continua...