BORSA USA brillante su esito G20 e attività M&A, corre Sprint

NEW YORK, 9 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in buon rialzo, sostenuti da una ritrovata voglia di rischio dopo l'esito della riunione del G20, che ha rassicurato sulla permanenza degli interventi di stimolo dell'economia.

In calo di circa un punto percentuale Kraft Foods KFT.N, che ha formalizzato l'offerta d'acquisto per la britannica Cadbury CBRY.L, ma non ha migliorato il prezzo rispetto all'ipotesi iniziale.