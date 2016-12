Wall Street - Stocks to watch del 9 luglio

NEW YORK, 9 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

L'agenda macroeconomica prevede le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, viste in calo a 605.000, e le scorte all'ingrosso di maggio, stimate in ribasso dell'1%.

* NETAPP (NTAP.O: Quotazione ) è balzata del 5% nell'after-hours dopo aver annunciato che non intende eguagliare l'offerta di 2,4 miliardi di dollari presentata da EMC CORP EMC.N per l'acquisto di DATA DOMAIN DDUP.O.

* L'esercito Usa ha assegnato a DYNCORP INTERNATIONAL DCP.N e FLUOR CORP (FLR.N: Quotazione) contratti per 7,5 miliardi di dollari a testa per la fornitura di servizi alle truppe in Afghanistan. Le due società hanno superato la concorrenza di KBR INC (KBR.N: Quotazione).