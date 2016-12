Wall Street - Stocks to watch del 9 marzo

NEW YORK, 9 marzo (Reuters) - I futures sugli indici americani puntano verso il basso e lasciano temere, per Wall Street, un'apertura sui minimi da 12 anni a questa parte.

In generale persistono i dubbi sulle misure studiate per arginare la crisi delle banche, e nemmeno la maxi fusione tra Merck e Schering Plough, 41 miliardi di dollari di controvalore stimato, riesce a spostare altrove l'attenzione degli investitori.

"Le borse sono zavorrate dai timori per il settore finanziario. Siamo preoccupati per Hsbc, per Lloyds (LLOY.L: Quotazione) (nazionalizzata due giorni fa), e per Aig (AIG.N: Quotazione)", dice un analista della Jeffries &co di Boston.