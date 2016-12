Wall Street - Stocks to watch del 9 aprile

NEW YORK, 9 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

Attorno alle 13,15 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 avanza di 5,40 punti (+0,66%), il derivato sul Nasdaq NDc1 guadagna 9 punti (+0,69%) e il contratto a marzo sul Dow Jones DJc1 sale di 60 punti (+0,77%). In Europa i Treasuries sono invece in calo in reazione al rally delle borse e il benchmark 10 anni US10YT=RR rende 2,88%. Lievissimo rialzo per la carta a 2 anni US2YT=RR, +0,4 pb a 0,9393%.