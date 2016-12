WALL STREET - Stocks to watch del 9 dicembre

NEW YORK, 9 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street puntano al rialzo segnalando un avvio in territorio positivo per la borsa Usa.

L'azionario statunitense è atteso dunque proseguire il forte rally della vigilia ma i guadagni potranno essere frenati dalle notizia negative giunte dal settore tecnologico e dai brutti dati economici giapponesi.

Attenzioni puntate sui tech dopo che la giapponese Sony (6758.T: Quotazione) ha annunciato oggi l'intenzione di tagliare 8.000 posti di lavoro, di ridurre gli investimenti e di uscire da alcune attività con l'obiettivo di risparmi di costi per 1,1 miliardi di dollari nell'elettronica.

Sul fronte Usa, sempre su tech, si registra invece l'allarme utili lanciato da Texas Instruments TXN.N e della più piccola rivale National Semiconductor (NSM.N: Quotazione).

Il settore auto sarà ancora sotto i riflettori della borsa in attesa che la Casa Bianca e i parlamentari democratici finalizzino a breve il pacchetto dei prestiti da 15 miliardi di dollari per i costruttori in crisi.

A livello di economia globle si ripropongono i timori del mercato alla luce dei dati giapponesi che hanno mostrato per il terzo trimestre una recessione peggiore delle stime, alimentando le paure che la seconda economia mondiale si trovi di fronte alla più lunga contrazione mai vissuta.

Tra i principali dati economici Usa attesi per oggi si segnalano le vendite immobiliari in corso per ottobre (attese -3,2%) e l'indagine Nfib sull'andamento economico delle piccole imprese.

L'agenda corporate include le trimestrali di AutoZone AZO.M, Pall PLL.N e The Kroger (KR.N: Quotazione)