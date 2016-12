Borsa Usa brillante ma sotto max, corre Wells Fargo,vola Textron

NEW YORK, 9 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in rialzo, anche se rallentano un po' rispetto ai massimi di giornata.

Fra gli altri titoli in evidenza, la conglomerata industriale Textron (TXT.N: Quotazione) vola, +50%, sulle indiscrezioni di stampa riguardanti un'offerta di acquisto da parte di un consorzio mediorientale. Contattata da Reuters, Textron non ha voluto commentare, ma il Nyse ha chiesto alla società di diffondere un comunicato per chiarire se sono attese operazioni straordinarie.