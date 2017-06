Wall Street - Stocks to watch del 20 giugno

20 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi con il contratto sul Nasdaq in rialzo dopo che ieri Dow Jones e S&P 500 hanno aggiornato i massimi storici. A spingere i benchmark sono stati ieri settori sensibili alle prospettive di crescita come i tecnologici, complice una rinnovata fiducia nell'economia dopo i commenti ottimistici di alcuni esponenti della Federal Reserve. Scarna l'agenda macro oggi con solo il dato delle partite correnti del primo trimestre atteso alle 14,30 ora italiana. Attorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 è poco mosso, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,21%) e il derivato sul Dow Jones dello 0,04%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 1,5/32 e rende il 2,18% e quello trentennale 8/32 con un tasso del 2,77%. Tra i titoli in evidenza oggi: * BOEING ieri ha rivisto al rialzo del 4% la propria proiezione di crescita del mercato dei velivoli commerciali per i prossimi venti anni riducendo tuttavia leggermente le previsioni di crescita del traffico, segno di un rallentamento dopo il boom di traffico in Cina e in altre parti dell'Asia negli ultimi anni. * TESLA è vicina ad un accordo per costruire il primo stabilimento in Cina secondo Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier. Il titolo sale del 3% a 380,89 dollari nel preborsa. * CHIPOTLE - Il titolo perdeva circa il 3% ieri sera nel dopoborsa dopo che la catena di fastfood ha anticipato un aumento dei costi operativi nel secondo triemstre a causa di un incremento delle spese di marketing e promozioni. * NEOS THERAPEUTICS - Balza del 15% nel preborsa dopo che la Fda ha dato il via libera al suo farmaco contro i disturbi dell'attenzione Cotempla XR-ODT. * MCDONALD'S - Cowen and Company ha migliorato la propria raccomandazione sul titolo a "outperform" e il target prie a 182 da 142 dollari. * GOODYEAR TIRE & RUBBER - Jefferies ha promosso il titolo a "buy", aumentando il prezzo obiettivo a 40 da 39 dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia