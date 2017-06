BORSA USA positiva con rimbalzo tech, S&P e Dow toccano nuovi record

19 giugno (Reuters) - Seduta con il segno positivo per la borsa Usa, dove il Dow Jones e l'S&P 500 toccano nuovi record, mentre tornano gli acquisti sui tecnologici dopo le recenti forti vendite.

** Cedono ancora terreno i titoli dei beni di consumo, sotto pressione venerdì dopo l'accordo da 13,7 miliardi di dollari in base al quale Amazon.com rileverà Whole Foods. In calo Wal-Mart, Target e Costco che hanno annullato i rialzi del pre borsa.