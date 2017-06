Wall Street - Stocks to watch del 19 giugno

19 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Le agende macroeconomica e dei risultati corporate sono vuote. Attorno alle 12,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 6,25 punti (+0,26%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 34 punti (+0,6%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 63 punti (+0,3%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 2/32 e rende il 2,15%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Secondo quanto scrive il settimanale Barron's, il titolo GENERAL ELECTRIC l'anno prossimo potrebbe garantire un rendimento del 15%. ** PERKINELMER ha annunciato l'acquisizione della tedesca Euroimmun Medical Laboratory Diagnostics per circa 1,3 miliardi di dollari in contanti. ** Un tribunale delle isole Marshall ha rigettato con pregiudizio un ricorso della società di spedizioni marittime Frontline finalizzato a bloccare la cessione della maggioranza di DHT a BW Group. Frontline ha in mano il 10,3% del capitale di Dht. ** BOEING ha siglato un contratto preliminare per la vendita di dieci velivoli, per un controvalore di circa 1,25 miliardi di dollari. ** Morgan Stanley ha alzato il target price di MICROSOFT a 80 da 72 dollari, confermando overweight. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia