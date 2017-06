BORSA USA debole con retailer dopo ingresso Amazon in settore

16 giugno (Reuters) - L'ingresso di Amazon nella grande distribuzione con l'acquisizione di Whole Foods spinge al ribasso tutti i titoli del comparto retail e finisce con il pesare sugli indici azionari Usa.

"Amazon ha i suoi tentacoli ovunque e questo era un altro posto dove andare", commenta Bruce Bittles, strategist di R.W. Bird & Co.

** L'indice S&P dei consumi primari cede 1,57% intorno alle 16,20 italiane con cali pronunciati per Wal-Mart Stores (-6,12%), Costco (-7,35%) e Kroger (-13,60%).

** Amazon guadagna il 3,25% dopo aver annunciato l'acquisizione di Whole Foods per 13,7 miliardi di dollari. La società acquisita balza del 27%.

** Il Dow Jones cede lo 0,15%, l'S&P 500 lo 0,22%, il Nasdaq lo 0,33%. Quattro indici settoriali S&P su 11 sono in ribasso.

** Booz Allen scivola del 19% dopo aver annunciato che il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sta indagando su come la società ha calcolato i costi per il governo per i servizi prestati.