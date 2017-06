BORSA USA in calo zavorrata da titoli tecnologici

15 giugno (Reuters) - Azionario Usa in calo appesantito dai titoli tecnologici, con l'indice S&P 500 del settore che cede l'1,44%, trascinato al ribasso da Apple, Microsoft e Facebook.

Le recenti vendite viste nel settore tecnologico si spiegano con il desiderio degli investitori di mettere da parte i guadagni accumulati, in un settore che quest'anno ha visto un rialzo del 16,7%, sovraperformando tutti gli altri.

"I titoli hanno visto i massimi storici...non sorprendono le vendite", spiega Myles Clouston, senior director di Nasdaq Advisory Services a New York.

In calo anche tutti gli 11 principali settori dell'S&P 500.

** Le grandi banche tra cui Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley cedono circa l'1% per via dei timori sulla debolezza dell'inflazione, secondo il senior director di Nasdaq Advisory Services.