BORSA USA si indebolisce con banche dopo dati deboli, focus su Fed

14 giugno (Reuters) - L'azionario Usa annulla i guadagni e passa in lieve terreno negativo dopo che i deboli dati macro hanno appesantito i titoli bancari, con gli investitori che danno quasi per certo un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve al meeting che termina oggi.

"E' il giorno della Fed e non si scomporranno se il Fomc alzerà i tassi di 25 punti base", dice Peter Cardillo, capo economista a First Standard Financial di New York.