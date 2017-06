BORSA USA incerta, in corso testimonianza ex-direttore Fbi

8 giugno (Reuters) - Wall Street è poco mossa oggi dopo che la Bce ha segnalato che non ci saranno ulteriori tagli dei tassi di interesse, mentre è in corso la testimonianza davanti al Senato dell'ex-direttore dell'Fbi James Comey.

"La propensione è verso tassi più alti a livello globale sul lungo periodo e se le banche centrali alzano i tassi ora o fra sei mesi, non penso che questo cambierà le cose di molto", spiega Mike Mattioli, portfolio manager di Manulife Asset Management a Boston.

Gli investitori hanno gli occhi puntati anche al risultato delle elezioni in Gran Bretagna.

Sette degli 11 principali settori S&P sono in ribasso.

**Nordstrom balza del 17,4% sulla notizia che alcuni membri della famiglia che controlla la società hanno formato un gruppo per valutare l'ipotesi di delistare la compagnia.

