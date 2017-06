BORSA USA contrastata, attesa per voto Gb, testimonianza Comey

6 giugno (Reuters) - Gli indici Usa sono contrastati, con gli investitori che evitano gli asset più rischiosi, in attesa di quello che si prevede come un giovedì pieno, quando la Gran Bretagna andrà alle urne e l'ex-direttore dell'Fbi James Comey testimonierà davanti al Congresso.

"Gli indici sono in una configurazione di attesa per gli eventi chiave di giovedì: la testimonianza di Comey, la Bce e le elezioni britanniche", spiega in una nota Peter Cardillo, chief market economist di First Standard Financial di New York.