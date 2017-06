BORSA USA piatta, pesa calo greggio

5 giugno (Reuters) - Gli indici americani sono poco mossi oggi, con il prezzo del greggio che scende dopo che gli Stati arabi hanno tagliato i rapporti con il Qatar per il presunto sostegno ai fondamentalisti islamici e all'Iran, mentre i mercati per la maggior parte ignorano gli attentati del fine settimana a Londra.

Gli investitori temono che la rottura dei rapporti col Qatar possa mettere a rischio l'accordo globale per la riduzione della produzione di petrolio.

Venerdì scorso, la borsa Usa ha chiuso a livelli record per la seconda seduta consecutiva, grazie ai titoli tecnologici ed industriali.

Dieci degli 11 principali settori S&P 500 sono in ribasso, con il settore energetico in testa con -0,32%.

**Apple perde lo 0,70% dopo che un broker ha tagliato il rating. C'è anche la possibilità che il gruppo prenda la inusuale decisione di introdurre un nuovo prodotto nella sua conferenza annuale di cinque giorni per gli sviluppatori, che inizia oggi.

**Herbalife scende del 4,4% dopo aver abbassato le sue previsioni di vendita per l'attuale trimestre.

