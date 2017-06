WALL STREET-Stocks to watch del 5 giugno

5 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in attesa di una serie di dati macroeconomici.

Il mercato sembra aver ignorato gli attacchi di Londra, a pochi giorni dalle elezioni in Gran Bretagna di giovedì. La scorsa settimana i sondaggi davano l'attuale premier Theresa May in vantaggio, anche se con uno scarto più ridotto rispetto ai laburisti.