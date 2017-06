BORSA USA poco mossa dopo rallentamento crescita occupati a maggio

Se l'incremento registrato il mese scorso può ancora essere ritenuto sufficiente per un incremento dei tassi Fed a giugno, la sua modesta dimensione solleva timori sulla salute dell'economia americana dopo il rallentamento del Pil nel primo trimestre.

Sameer Samana, analista di Wells Fargo Investment Institute a St.Louis, parla di un dato non negativo ma un po' deludente rispetto ad aspettative forse un po' troppo alte.

** I titoli bancari come Bank of America, JPMorgan , Citigroup e Goldman Sachs cedono tra lo 0,6% e l'1,3%.

** Il settore energetico è penalizzato dal calo del petrolio per il timore che la decisione del presidente Usa Donald Trump di abbandonare il patto sul clima possa spingere le estrazioni negli Stati Uniti alimentando una già abbondante offerta globale. Exxon e Chevron perdono lo 0,5% circa.

