WALL STREET - Stocks to watch del 31 maggio

** L'opposizione al governo di Nicolas Maduro in Venezuela non ritiene credibile la dichiarazione resa da GOLDMAN SACHS che ha smentito trattative dirette con rappresentanti governativi nell'acquisto di un bond del gruppo petrolifero controllato dallo stato Pdvsa da 2,8 miliardi di dollari.

** FIRST DATA CORP, società attiva nei servizi per pagamenti, ha raggiunto un accordo per l'acquisto della rivale CARDCONNECT CORP per 750 milioni di dollari, pari a 15 dollari per azione. Il titolo CardConnect è già sopra questo valore e quindi si scommette su un rilancio. Continua...