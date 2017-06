BORSA USA lievemente in ribasso, investitori digeriscono dati

30 maggio (Reuters) - Gli indici della borsa Usa sono lievemente in ribasso dopo il fine settimana lungo, con il greggio che scende e gli investitori che analizzano una serie di dati economici per leggere la salute dell'economia.

**CardConnect balza dell'11% dopo che First Data ha dato l'ok per l'acquisto del processore di pagamento per 750 milioni di dollari. First Data scende dello 0,1%.