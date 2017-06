Wall Street - Stocks to watch del 30 maggio

30 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza alla ripresa delle contrattazioni dopo il ponte per il Memorial Day. L'agenda macroeconomica Usa prevede i dati su consumi reali, redditi personali e indice Pce aprile alle 14,30. A seguire l'indice CaseShiller sui prezzi delle case a marzo alle 15,00. Infine, la fiducia dei consumatori di maggio alle 16,00. Attorno alle 13,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,18%, il contratto di riferimento sul Nasdaq scende dello 0,09% e il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,14%. Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende il 2,2395%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** PPG INDUSTRIES - Un'offerta del gruppo americano su Akzo Nobel appare meno probabile dopo la decisione della giustizia olandese favorevole al management del produttore olandese di vernici, il cui titolo cede l,5% alla Borsa di Amsterdam. ** CITIGROUP - Il Lse comprererà dalla banca Usa The Yield Book, un servizio di analisi sul reddito fisso e le operazioni sull'indice per 685 milioni di dollari in contanti, rendono noto le due aziende. ** BERKSHIRE-HATHAWAY - Il conglomerato Usa guidato da Warren Buffet è entrato nel capitale della tedesca Lanxess , prendendo una partecipazione del 3%. ** SYMANTEC - Barclays alza il prezzo obiettivo a 38 dollari da 34, raccomandazione a "overweight" da "equal weight" Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia